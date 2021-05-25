Более 70% избирателей в Курской области смогут проголосовать онлайн на выборах в 2021 году

КУРСК, 25 мая. /ТАСС/. Более 600 тыс. из 910 тыс. избирателей (70%) в Курской области, где на предстоящих в 2021 году выборах пройдет дистанционное электронное голосование, имеют подтвержденные учетные записи на портале госуслуг. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах РФ - Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. Данное решение было принято на заседании Центризбиркома России во вторник.

"Дистанционное электронное голосование будет доступно избирателям Курской области на предстоящих выборах. Правом голоса обладают свыше 910 тысяч избирателей Курской области. При этом более 70% из них (637 тыс. человек - прим. ТАСС) имеют подтвержденные учетные записи на портале госуслуг", - говорится в сообщении.

По словам главы избирательной комиссии Курской области Галины Заики, в тестировании ДЭГ на территории региона приняли участие более 28 тыс. жителей. На предстоящих 19 сентября выборах избирателям региона предстоит избрать более 970 депутатов различных уровней власти.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.