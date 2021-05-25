ЕС считает массовую вакцинацию несовершеннолетних необходимостью для борьбы с пандемией

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала три вопроса, которые необходимо решить в 2022-2023 годах для успешного противодействия пандемии коронавируса нового типа, среди которых массовая вакцинация несовершеннолетних. Об этом она заявила во вторник на финальной пресс-конференции саммита ЕС.

"В 2022-2023 нам предстоит решить 3 главных вопроса. Во-первых, это вакцинация несовершеннолетних. Сейчас идут клинические испытания вакцин для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Во-вторых это вопрос о сроках обновления иммунитета нужно ли проводить повторную вакцинацию через 9 или 12 месяцев. Наконец третий вопрос, - это нужно ли адаптировать существующие вакцины для новых штаммов, или проводить дополнительные вакцинации для противодействия им", - сказал она.

Фон дер Ляйен сообщила, что на основании имеющихся контрактов "ЕС в ближайшие годы будет получать по 900 млн доз вакцины ежегодно". "Этого достаточно, при любом решении трех ключевых вопросов и еще останется, чтобы поделиться вакциной с нашими близкими друзьями и партнерами", - заключила глава Еврокомиссии.

Ранее во вторник ЕК объявила, что 46% взрослого населения ЕС уже получили первую дозу вакцины от нового коронавируса. Ожидается, что на этой неделе половина взрослого населения ЕС получит первую дозу вакцины.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. В Венгрии, кроме того, доступны китайский Sinopharm и российская вакцина "Спутник V".