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Пандемия COVID-19

Оренбургские власти продлили запрет на работу ночных клубов и кальянных до 8 июня

В регионе 25 мая выявили 43 867 случаев заражения коронавирусом

ОРЕНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Оренбургской области продлили до 8 июня ограничения на работу ночных клубов, кальянных, а также точек продажи разливных напитков. Об этом говорится в указе губернатора Оренбургской области, размещенном в официальном Telegram-канале регионального правительства.

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"Приостановить по 8 июня 2021 года на территории Оренбургской области работу ночных клубов, объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли, за исключением продажи посредством вендингового автомата", - говорится в документе.

Ранее в регионе были приняты послабления, по которым разрешалось проводить праздничные мероприятия в школах при условии соблюдения санитарных требований по коронавирусу. На утренниках в детских садах разрешалось присутствовать законным представителям детей.

По данным Стопкоронавирус.рф, на 25 мая в Оренбургской области выявлено 43 867 случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили около 40,2 тыс. человек, еще 954 пациента умерли.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия COVID-19
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