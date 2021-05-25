Эксперт: мутации коронавируса выявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора уже выявили на территории Крыма случаи заражения британским штаммом коронавируса и штаммами с мутациями, с началом курортного сезона риск появления новых разновидностей коронавируса вырастет, однако это естественный процесс, сообщила ТАСС во вторник глава межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Анализ проводится учреждениями Роспотребнадзора, мы туда направляем материал. По британскому штамму есть информация, есть отдельные штаммы с мутацией. Было бы странно сказать, что у нас нет миграционных процессов. У нас довольно серьезная миграция в данный период времени, начиная с майских праздников", - сказала Пеньковская.

Она отметила, что появление новых штаммов не является чрезвычайной ситуацией, но вовремя обнаруженные разновидности позволяют представителям Роспотребнадзора вовремя реагировать и предпринимать соответствующие меры.

На вопрос о том, вырастет ли вероятность появления новых штаммов летом, собеседница ответила утвердительно. "При любом увеличении миграционных процессов всегда увеличиваются риски завоза заболеваний. Настроен весь комплекс мер для своевременного выявления и купирования", - сказала она.

Курортный сезон в Крыму начался 1 мая, на месяц раньше обычного. На полуострове ждут рекордного числа туристов в связи с ограничениями на выезд в другие страны и предпринимают дополнительные меры безопасности, чтобы избежать нежелательных в период пандемии очередей.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в республике выявили около 43 тыс. заразившихся. Выздоровели около 40 тыс. человек, на лечении находятся свыше 1 700 пациентов, порядка 1 300 - умерли.