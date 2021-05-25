Фестиваль стрит-арта и уличной культуры пройдет в Орехово-Зуеве с 28 по 30 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Фестиваль уличной культуры и стрит-арта "Фестиваль OZ" пройдет в Орехово-Зуеве с 28 по 30 мая. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

"В конце мая на пешеходной зоне набережной реки Клязьма в Орехово-Зуево пройдет фестиваль стрит-арта и уличной культуры "Фестиваль OZ", - сказали в министерстве.

В пресс-службе рассказали, что с 28 по 30 мая набережная креативного кластера "Стачка" превратится в арт-пространство: одни из лучших граффити-художников России, участники международных фестивалей и биеннале, распишут стены Морозовских мануфактур. Жители и гости подмосковного Орехово-Зуева смогут увидеть преображение фабричных фасадов.

Также во время фестиваля гости смогут принять участие в образовательных программах, посвященных хип-хопу, граффити и брейкингу. На главной сцене фестиваля можно будет послушать выступления диджеев.

"По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в прошлом году мы благоустроили набережную реки Клязьма в Орехово-Зуево. В конце осени работы были завершены, и уже сейчас это место стало одним из популярных и любимых у жителей. Приятно видеть, как живет пространство", - процитировали в пресс-службе министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.