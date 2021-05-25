В Воронежской облдуме предложили расширить выплаты многодетным семьям

ВОРОНЕЖ, 25 мая. /ТАСС/. Представители партийных фракций Воронежской областной думы на встрече с главой региона Александром Гусевым выступили с предложением продолжать выплаты многодетным семьям после достижения старшим ребенком совершеннолетия, если он очно учится в вузе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного парламента.

"Депутаты отметили, что <...> от граждан поступает много просьб о повышении возрастного ценза старшего ребенка в многодетной семье до 23-24 лет при условии обучения его в вузе по очной форме. Глава региона отметил, что такая возможность в ближайшей перспективе будет изучена более конкретно, и новация может быть внедрена уже в следующем году", - говорится в сообщении.

Встреча представителей фракций с губернатором прошла в преддверии ежегодного отчета главы региона перед заксобранием. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, подводя итоги работы в 2020 году, отметил устойчивую обратную связь с населением, слаженную работу исполнительных органов власти и депутатов при корректировке регионального бюджета и разработке ряда законопроектов, что позволило оказать необходимую поддержку жителям области во время пандемии, отмечают в пресс-службе.

В ходе встречи депутаты предложили также ряд других мер социальной поддержки. В частности, речь шла о компенсации пенсионерам и многодетным семьям оплаты за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. По мнению выступивших с этой инициативой парламентариев, проблема особенно актуальна в сельских районах Воронежской области.

Кроме того, депутаты затронули вопросы льгот для "детей войны" и молодых специалистов, а также расширение перечня категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную альтернативу предоставлению бесплатных земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы парламента.