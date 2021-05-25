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Певец Dava станет новым ведущим "Дома-2"

Он будет вести проект вместе с постоянными ведущими шоу - Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вести реалити-шоу "Дом-2" будет исполнитель и блогер Давид Манукян (Dava). Об этом сообщил телеканал "Ю".

"Новым ведущим шоу "Дом-2" станет популярный певец и видеоблогер Dava. Вести проект Давид Манукян будет вместе с постоянными ведущими шоу - Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым", - отмечено в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС.

Манукян начал творческую карьеру со съемок коротких видеороликов на своем YouTube-канале, аудитория которого сейчас насчитывает 3,5 млн подписчиков. Наибольшую популярность приобрел после записи совместных песен с Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой, Ramil’ и Кариной Кросс.

Проект "Дом-2. Новая любовь" выходит с апреля на канале "Ю". С 2004 года он выходил на ТНТ. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу.

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