В Госдуму внесли законопроект о включении прививок от COVID-19 в национальный календарь

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

Поправки вносятся в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Согласно документу, в законе предлагается уточнить, что "национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Как напоминают авторы инициативы, Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения РФ для "уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией".

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств федерального бюджета РФ", - отмечается в пояснительной записке. Согласно финансово-экономическому обоснованию, в 2021 году планируется охватить профилактическими прививками против коронавируса не менее 60% взрослого населения РФ, что составляет 69,5 млн человек.

Для этого до конца года потребуется более 29,7 млн доз вакцин, что потребует дополнительного финансирования на их закупку в объеме порядка 26,5 млрд рублей. Из них порядка 4,35 млрд рублей уйдет на закупку вакцины "Эпиваккорона" (4,7 млн доз), около 4,3 млрд рублей - на закупку вакцины "Ковивак" (4,5 млн доз), 16,7 млрд рублей - на закупку вакцины "Спутник V" (17,5 млн доз) и еще 1,1 млрд рублей на закупку 3 млн доз вакцины "Спутник лайт".

"При формировании проекта федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Министерством здравоохранения РФ потребность в бюджетных ассигнованиях будет скорректирована с учетом эпидемиологической ситуации в субъектах РФ", - отмечается в документе.