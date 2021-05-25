В Кронштадте открылся музей истории форта "Константин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,25 мая. /ТАСС/. Экспозиция под названием "Пушкарь", рассказывающая об истории форта "Константин", который внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, открылась в Кронштадте, музей насчитывает порядка 300 экспонатов, многие были найдены на территории форта "Константин" или подняты со дна Финского залива. Об этом во вторник на экскурсии в честь открытия журналистам рассказал основатель музея Геннадий Бычков.

"Многие экспонаты были найдены здесь во время работ на фортах, к примеру ключ завода Нобеля. Нашли много патронов, этот нагрудный знак тоже найден в Кронштадте, его мне подарил мой приятель, а началась коллекция с монеты в пять копеек 1769 года, которую я нашел в 11 лет", - сказал он.

Практически всю жизнь Бычков собирал необычные и ценные с исторической точки зрения вещи, которые теперь представлены в музее. По его словам, почти все экспонаты подлинные или очень хорошие реплики. Здесь можно увидеть английское, немецкое и российское оружие (пистолеты, револьверы, тесаки), нагрудные знаки, деньги, мензурки, бутылки и коньки царской эпохи. Музей открылся в жилых помещениях батареи Брылкина. Экспозиция поделена на два зала: первый посвящен истории форта "Константин", во втором можно узнать о жизни и быте пушкарей и офицеров, проходящих службу на форте в конце XIX - начале XX веков.

Форт "Константин" считается одним из крупнейших бывших артиллерийских фортов Кронштадта с сохранившимися батареями и казармами. Сейчас, помимо открывшейся экспозиции, на его территории располагается историко-культурный комплекс, музей маячной службы и яхт-клуб.

Основанный в 1808 году "Константин" был построен, чтобы усилить оборонительные возможности крепости Кронштадт и защитить ее гавани с юга. Свое название он получил в 1834 году. Имя форту дал Николай I, назвав его в честь своего сына Константина Николаевича, который в возрасте 4 лет был назначен генерал-адмиралом российского флота.