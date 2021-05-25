Победителем XX молодежных Дельфийских игр в Перми стала команда принимающей стороны

ПЕРМЬ, 25 мая. /ТАСС/. Представители 43 регионов России стали победителями в различных номинациях XX молодежных Дельфийских игр России, которые проходили в Перми. Победителями официального командного первенства стала команда из Пермского края, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия игр.

"43 субъекта Российской Федерации увезли награды. Это очень важно, потому что расширяется диапазон молодых талантов. Состав жюри остался таким же профессиональным - около 40% из них составляют народные или заслуженные артисты нашей страны", - сказал журналистам глава исполкома национального Дельфийского совета России Владимир Понявин.

Итоги юбилейных дельфийских игр были подведены на церемонии закрытия в Перми. Участие в них принимали почти 2 тыс. человек из 65 регионов России. В отличие от предыдущих игр, в этот раз соревнования проходили в очном режиме. Помимо торжественной части награждения победителей, состоялся гала-концерт с участием лауреатов, например, финалисты в номинациях "Фортепиано" и "Скрипка" выступили в сопровождении симфонического оркестра.

При проведении церемонии награждения были отмечены шесть команд-победителей, среди которых сборные из Санкт-Петербурга, Красноярского края и Самарской области. Третье место завоевала делегация из Москвы, второе - из Новосибирской области. Команда из Пермского края заняла первое место, завоевав 71 медаль.

С 21 по 26 мая 2021 года в Перми проходят XX молодежные Дельфийские игры России - ежегодные комплексные соревнования, проводящиеся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи страны. Конкурсная и фестивальная программа XX Дельфийских игр включала в себя 28 номинаций. В их числе фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народный танец, парикмахерское искусство, защита персональных данных, искусство воспитания, визуализация и презентация научного исследования.