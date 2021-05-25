За сутки в мире выявили на 70 тыс. случаев COVID-19 меньше, чем днем ранее

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 167,01 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 438 тыс., это на 70 тыс. меньше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,3 тыс., превысив 3,47 млн.

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По состоянию на 16:59 мск 25 мая в ВОЗ поступила информация о 167 011 807 инфицированных и 3 472 068 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 438 704, летальных исходов - на 9 322. Днем ранее в мире были зафиксированы 508 074 новых случая заражения и 10 807 смертей.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Почти половина случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (219 031), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (122 363), на третьем - Европа (44 281).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 797 873. Далее следуют Индия (26 948 874), Бразилия (16 083 258), Франция (5 507 810), Турция (5 194 010), Россия (5 017 795), Великобритания (4 464 904), Италия (4 194 672), Германия (3 653 551), Испания (3 647 520), Аргентина (3 539 484) и Колумбия (3 232 456).

Летальных исходов больше всего в США - 584 700, вторую строчку занимает Бразилия (449 068), третью - Индия (307 231). Далее следуют Мексика (221 647), Великобритания (127 724), Италия (125 335), Россия (119 194), Франция (107 863), Германия (87 456), Колумбия (84 724), Испания (79 711) и Иран (78 848).