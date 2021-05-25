Вакцинация от коронавируса препаратом "Ковивак" началась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса препаратом "Ковивак" стартовала в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщили журналистам в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Ранее пресс-служба администрации Петербурга информировала, что в город прибыла первая партия вакцины "Ковивак" в объеме 9,3 тыс. доз.

"В Петербурге началась вакцинация препаратом "Ковивак" (вакцина инактивированная цельновирионная, производство - ФГБНУ им М. П. Чумакова). Завтра планируется завершить доставку вакцины во все районы города", - говорится в сообщении.

За весь период в Петербурге вакцинировано 659 835 человек. Из них 556 163 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 5 903 человека, вторично - 2 811. Нарастающий итог поступившей в город вакцины - 816 542 комплекта. Неизрасходованный остаток вакцины составляет 156 707 комплектов доз.

В совете отметили, что по сравнению с прошлым вторником на 8,97% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях, на 6,3% - суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За прошедшие 7 дней общее количество больных увеличилось на 16,48%. В Петербурге для больных с коронавирусом развернуто 5 992 койки, из них свободно 942.

По последним данным, в Петербурге выявили 434 677 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 398 999 человек, умерли 14 123. За последние сутки в городе выявили 844 заражения.