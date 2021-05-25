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Дело в отношении Сергея Фургала
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Врачи СИЗО запретили Фургалу участие в судебных процессах по состоянию здоровья

По словам защитника экс-губернатора Михаила Карапетяна, такое решение медиков связано с тем, что он прибыл после выписки из больницы СИЗО "Матросская тишина" "в крайне неудовлетворительном состоянии"
Сергей Фургал Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Сергей Фургал
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Медики СИЗО "Лефортово" запретили обвиняемому в организации убийств бизнесменов бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу участвовать в судебных процессах, в том числе по видео-конференц-связи. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов обвиняемого Михаил Карапетян.

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"Врачи СИЗО "Лефортово" на прошлой неделе запретили нашему подзащитному участвовать в следственных действиях, а также в судебных заседаниях, в том числе по видео-конференц-связи. Поэтому после выписки из больницы СИЗО "Матросская тишина" и с момента прибытия в "Лефортово" Фургала никуда не вывозили и он находился в медсанчасти СИЗО "Лефортово" под присмотром врачей, - рассказал собеседник агентства. - В ближайшие дни планируется проведение полного медицинского обследования Сергея Ивановича с применением КТ и с его вывозом в лечебное учреждение департамента здравоохранения города Москвы (в городскую поликлинику)".

По словам защитника, такое решение медиков было связано с состоянием здоровья экс-губернатора и тем, что он прибыл после выписки "в крайне неудовлетворительном состоянии". Он также добавил, что вопрос об участии Фургала в завтрашнем заседании по жалобе на продление срока содержания под стражей "остается открытым". "Его участие будет зависеть от его текущего самочувствия", - резюмировал адвокат.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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