Застрявшие во льду в бухте на Чукотке 50 белух смогут спастись в середине июня

ТАСС, 26 мая. Около 50 белух, застрявших в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй на Чукотке, смогут выйти в открытую воду в течение двух недель, когда лед полностью уйдет из акватории, сообщила ТАСС специалист по связям с общественностью нацпарка "Берингия" Влада Вольченко.

19 апреля инспекторы нацпарка "Берингия" обнаружили около 50 белух в полынье. До ближайшей открытой воды - не менее 40 км.

"Лед уже совсем рыхлый, животные его активно разламывают. Наши специалисты два дня назад подъезжали на снегоходах и кормили животных, но думаю, что еще несколько дней, и добраться до них будет невозможно из-за хрупкости льда. Судя по многолетним наблюдениям, лед уйдет из бухты в ближайшие две недели, тем более, что сейчас на Чукотке дует сильный ветер. Это нагоняет дополнительные волны, так что освобождение животных может произойти и раньше", - сказала Вольченко.

По ее словам, ученые не обнаружили ни одного погибшего за несколько месяцев млекопитающего, что дает основание полагать, что рядом с ними есть рыба.

Сотрудники нацпарка ранее сообщали ТАСС, что подобные явления, когда белухи попадают в ледовый плен, не редки для Чукотки: часто животные увлекаются ловлей рыбы в длинных бухтах в то время, как начинается становление льда, и оказываются запертыми.

Нацпарк "Берингия" - самая восточная особо охраняемая природная территория в России, расположенная на Чукотке. Там насчитывается более 640 видов арктической флоры, а животный мир по своему богатству не имеет аналогов среди особо охраняемых природных территорий тундровой зоны и лесотундры России.