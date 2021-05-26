В Хабаровском крае заменят дизельные электростанции в деревянных строениях в селах

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в ближайшие три года заменят все дизельные электростанции (ДЭС) в деревянных помещениях на современные модули. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время отчета о деятельности правительства перед Законодательной думой региона.

Сделано это будет для того, чтобы не допускать таких чрезвычайных ситуаций, таких как в селе Савинское, где 31 декабря прошлого года произошел пожар в деревянном здании электростанции. Оно было полностью уничтожено огнем, сгорели сразу три дизель-генератора, обслуживавшие не только Савинское, но и соседнее село Монгол с общим населением около 360 человек. Краевые власти доставили резервные генераторы, чтобы люди в праздник не остались без электроэнергии, а после запустили новую электростанцию.

"Авария выявила общую проблему. Сгоревшая ДЭС располагалась в деревянном здании. И таких ДЭС в наших районах - более 20. Поставил задачу - заменить все деревянные ДЭС современными модулями. Программа подписана. В 2021 году запланирована модернизация семи ДЭС в деревянных строениях, еще 15 - в 2022 и 2023 годах", - сказал Дегтярев.

Раннее в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства ТАСС сообщали, что региональные власти заменят также все неэффективные мазутные котельные в населенных пунктах. Работу завершат до 2025 года. Вместо них предполагается построить объекты, работающие на угле или газе. Всего обновят почти 30 объектов.