В Приморье младенческая смертность за год снизилась на 28%

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Младенческая смертность в Приморье за год снизилась на 28%. Об этом в среду сообщил глава региона Олег Кожемяко во время ежегодного отчета о результатах деятельности органов исполнительной власти.

"По показателю "младенческая смертность" удалось достигнуть хороших тенденций, в крае она снизилась на 28%", - цитируют в пресс-службе губернатора.

Глава региона добавил, что из-за влияния коронавируса общая смертность в регионе выросла на 13,3%, это ниже среднероссийского показателя - 17,9%. В крае сохраняется высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований - до 65% всех случаев. "Для изменения этих показателей в лучшую сторону необходима более ранняя и качественная диагностика, поэтому правительство края делает упор на оснащении медучреждений самой современной техникой. В 2020 году приобретено 9,5 тыс. единиц оборудования в 56 учреждений на сумму 2,6 млрд рублей", - обозначил Кожемяко.

За прошедший год закуплено 15 фельдшерско-акушерских пунктов и шесть врачебных амбулаторий. Было приобретено восемь передвижных мобильных комплексов, 30 автомобилей санитарного назначения в 23 медучреждения. При поддержке федерального бюджета 53 больницы края обеспечены 63 автомобилями скорой помощи.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.