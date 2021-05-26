Двойной ПЦР-контроль предусмотрен для детей, приезжающих на отдых в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. ПЦР-тест на коронавирус для детей, приезжающих на отдых в Крым, отменить невозможно, так как он обеспечивает безопасность для них и других отдыхающих. Если за время дороги срок действия справки истекает, то на месте пребытия тестирование проводят повторно. Об этом сообщила ТАСС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Ранее СМИ со ссылкой на общественную организацию малого и среднего бизнеса "Опора России" сообщалось, что к главе Крыма Сергею Аксенову направлено обращение с просьбой отменить обязательный ПЦР-тест для приезжающих на отдых детей или продлить срок действия справки. Сейчас исследование должно быть проведено не более чем за 72 часа до приезда, но из многих регионов доехать до полуострова за это время невозможно.

"Тестирование детей на новую коронавирусную инфекцию сегодня субъектом принято. Это обеспечивает снижение рисков заноса инфекции в летние оздоровительные учреждения. Что касается сроков, принятых сегодня, [в случае, если дети приезжают более чем через 72 часа после первого ПЦР-теста] субъектом принято решение о ретестировании экспресс-методом - через забор мазка на антиген к новой коронавирусной инфекции", - сказала Пеньковская.

Она пояснила, что повышенные требования в Крыму не случайны. Регион является одним из самых популярных направлений для детского отдыха. В случае с детьми, которые добираются до Крыма не за несколько часов на самолете, а едут несколько дней на поезде или автотранспорте, два теста необходимы. Проверка на коронавирус перед выездом позволяет не допустить заражения всей группы детей, которые едут на отдых, а повторное тестирование нужно, чтобы убедиться: школьники не заразились по дороге, и не привезут вирус в лагерь.

В Крыму основная оздоровительная кампания начнется с 27 мая. Однако за период с начала года (когда разрешили принимать детей из других субъектов) принятая система доказала свою необходимость.

"Именно по этой схеме у нас был выявлен ряд детей, которые сразу изолировались и не направлялись в лагерь - это позволило предотвратить занос инфекции. <…> Главная задача - обезопасить детей, выявить на ранней стадии больных, чтобы остальные дети могли начать или продолжить свой отдых в лагере", - отметила Пеньковская.

Вопрос обсуждается

Как сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, хотя окончательное решение в данной сфере принимает Роспотребнадзор, схема тестирования обсуждается и властями.

"Вопрос рассматривается. Не забывайте, что не все дети летят самолетами, некоторые едут поездом, и не один день, у них есть сопровождающие. [Проверка на коронавирус -] это вопрос, касающийся всех остальных, находящихся в лагере вместе с ними", - пояснил депутат.

Он уточнил, что в этом году принять детей готовы более 50 лагерей Крыма. При этом одним из требований для начала работы является соблюдение мер, установленных для профилактики коронавируса.

Руководитель по Крыму управляющей гостиничной компании "ЮПРО ГРУПП" Екатерина Мильчинская рассказала, что сейчас решается вопрос по тестированию для детей, которые приезжают в два детских лагеря, входящих в структуру организации. По данным компании, традиционно группы формируются из пяти субъектов: Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, Ханты-Мансийского автономного округа.

"Мы не можем принять детей без ПЦР-тестов, и сейчас мы проводим работу и доносим, что мы просто не заселим детей - не можем. У нас не очень дисциплинированные гости, мы проводим большую-большую работу, чтобы гости были уведомлены, что берут на себя ответственность. <…> Во вторник снова поднимали вопрос, что делать: дети едут по три дня, у них ПЦР просроченный, но Роспотребнадзор говорит, что проверят повторно, прямо на железнодорожном вокзале. Я думаю, все получится, ведь все заинтересованы: и мы, и власти, и Роспотребнадзор, и правоохранительные органы - а прошлый год научил нас работать в диалоге", - пояснила она.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.