МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования "Единой России". Информация на нем вводила в заблуждение как избирателей, так и кандидатов", - проинформировали в пресс-службе. В обращении на имя главы ведомства Андрея Липова секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак отметил, что содержащаяся на "зеркальном" сайте информация создает препятствия для проведения "Единой Россией" предварительного голосования.

Как пояснил руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев, сам по себе ресурс с доменным именем https://pg-er.ru/ не использовался как фишинговый, то есть не собирал данные посетителей, но такая угроза существовала. "На нем стояла ссылка на официальный сайт предварительного голосования. В любой момент ее можно было бы заменить на что угодно, и люди, которые уже привыкли заходить на наш ресурс так, попадали бы на совершенно другой. По нашему мнению, это была подготовка к такого рода деятельности", - заявил Сатеев, слова которого приводит партийная пресс-служба.

Кроме того, по его словам, на этом сайте "использовалась символика и дизайн-решения, как на официальном сайте pg.er.ru с целью мимикрии".

Праймериз "Единой России"

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование проходит в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая. В понедельник их число превысило 6 млн.

В основе процедуры электронного голосования - технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. Каждый пользователь сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, после завершения процедуры, когда начнется подсчет голосов.

Утром в первый день голосования сайт pg.er.ru, где проходят онлайн-праймериз, подвергся DDoS-атакам, количество запросов достигало 15 тыс. в секунду. Ранее злоумышленники также пытались найти уязвимости класса SQL-injection, то есть, получить доступ к базам данных голосования. 23 мая атакам с различных IP-адресов подвергся и официальный сайт партии er.ru. Работу ресурсов восстанавливали совместно со специалистами "Ростелекома".