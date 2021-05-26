В Москве за месяц стали в 10 раз чаще пользоваться чат-ботом по приему жалоб на здоровье

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Чат-ботом по приему жалоб на самочувствие жители Москвы стали пользоваться в десять раз чаще, чем месяц назад. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Три месяца назад мы запустили в городских поликлиниках цифрового помощника - чат-бот, который помогает собирать жалобы на самочувствие пациента до приема терапевта. Мы провели масштабную работу по информированию жителей о новом сервисе и уже сейчас видим растущую заинтересованность среди горожан. По итогам прошлого месяца москвичи пользовались чат-ботом в десять раз чаще, чем месяцем ранее. Этот показатель для нас важен, поскольку инструмент помогает врачу существенно сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приема, и больше внимания уделить осмотру пациента и назначению исследований", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Результаты опроса автоматически передаются в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и фиксируются в протоколе предстоящего осмотра. Чат-бот интегрирован с сервисом записи на прием ЕМИАС. После того, как пациент записывается на прием, он получает СМС-сообщение или push-уведомление со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора жалоб. Пользователь в свободной форме указывает жалобы, а затем заполняет ответы на последовательно задаваемые чат-ботом вопросы, уточняет симптомы и информацию о своем текущем состоянии. Каждый следующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Информация сохраняется в протоколе осмотра будущего приема, далее врач может ее отредактировать.

"В основе чат-бота - алгоритмы, обученные на данных обезличенных электронных медицинских карт, а также информации из открытых справочников и баз данных по медицине. В создании чат-бота принимали участие врачи, они помогали вырабатывать правила для системы искусственного интеллекта, разрабатывали списки уточняющих вопросов для самых популярных симптомов, тестировали и предоставляли обратную связь о его работе", - говорится в сообщении.