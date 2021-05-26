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Вакцинация от коронавируса в России

В Крыму планируют вакцинировать от коронавируса 90% жителей старше 60 лет

В регион поступило около 260 тыс. доз вакцины

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Крыма планируют вакцинировать от коронавируса 90% жителей региона старше 60 лет, сообщил в среду на брифинге министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

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"90% жителей республики за 60 лет мы должны провакцинировать. Вакцинация особенно важна для наших жителей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также сахарным диабетом", - сказал Остапенко.

Министр уточнил, что в Крым поступило около 260 тыс. доз вакцины, привито более 210 тыс. человек, в ком числе вторым компонентом - свыше 150 тыс. человек.

В регионе работает более 100 стационарных пунктов вакцинации, в районах организованы выездные бригады, мобильные пункты развернуты в общественных местах в Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, в нескольких ТЦ в Симферополе.

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