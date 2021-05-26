{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Японии начали буксировку местного судна, которое столкнулось с российским

Инцидент произошел в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо, в результате случившегося трое из пяти находившихся на борту "Хокко-мару 8" рыбаков погибли

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Патрульный корабль Управления безопасности на море Японии начал буксировку японской рыболовной шхуны "Хокко-мару 8", которая в среду столкнулась с российским рыболовным траулером "Амур" в Охотском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

На эту тему
Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море
Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море

Ранее сообщалось, что при столкновении с российским судном японская шхуна перевернулась.

Инцидент произошел в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту "Хокко-мару 8" рыбаков погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы для их жизни нет. Согласно данным посольства РФ в Японии, рыболовный траулер "Амур" после столкновения был направлен в порт города Момбэцу префектуры Хоккайдо на севере страны.

"Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.

Теги
ЯпонияРоссия
В колонии опровергли цензуру получаемых Навальным газет
Алексей Навальный решил отказаться от иска
Читать полностью