В Японии начали буксировку местного судна, которое столкнулось с российским

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Патрульный корабль Управления безопасности на море Японии начал буксировку японской рыболовной шхуны "Хокко-мару 8", которая в среду столкнулась с российским рыболовным траулером "Амур" в Охотском море. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море

Ранее сообщалось, что при столкновении с российским судном японская шхуна перевернулась.

Инцидент произошел в 23 км от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту "Хокко-мару 8" рыбаков погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы для их жизни нет. Согласно данным посольства РФ в Японии, рыболовный траулер "Амур" после столкновения был направлен в порт города Момбэцу префектуры Хоккайдо на севере страны.

"Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.