В Подмосковье открыли 30 круглосуточных пунктов вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. 30 пунктов вакцинации от COVID-19 на территории Подмосковья заработали в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Мы понимаем, что график работы у людей разный. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там, но есть также жители, кто не может найти время на вакцинацию в течение дня. Поэтому мы открыли в Подмосковье 30 пунктов вакцинации, где прививку можно сделать в любое время суток и без предварительной записи", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Перед вакцинацией пациента осмотрит врач. Ознакомиться с перечнем круглосуточных пунктов вакцинации и их адресами можно на сайте по профилактике коронавируса в Московской области. Для того, чтобы сделать прививку от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.