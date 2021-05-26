В колонии опровергли цензуру получаемых Навальным газет

ПЕТУШКИ, /Владимирская область/, 26 мая. /ТАСС/. Алексей Навальный готов отказаться от претензий к ИК-2 Владимирской области по цензуре газет, которые он получает.

"В этой ситуации, раз мы решили все благополучным образом, я считаю возможным дело прекратить", - сказал Навальный в ходе заседания суда в среду. Судья предложил Навальному написать отказ от искового заявления.

Ранее исправительная колония №2 УФСИН РФ по Владимирской области, где блогер отбывает наказание по делу "Ив Роше", опровергла факт цензуры газет, получаемых им. "Колония не согласна с требованием истца, так как газеты были получены. Цензуре газеты не подлежат. Газеты были переданы в надлежащем состоянии", - сказала представитель колонии в суде.

26 апреля в Петушинский районный суд поступили три иска Алексея Навального к администрации ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области, связанные с обжалованием действий сотрудников исправительного учреждения. В одном из исков осужденный просил признать незаконными действия колонии по цензуре, получаемых им газет, из которых, по утверждению истца, были изъяты некоторые статьи.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.