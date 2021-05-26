Более 70% россиян проверяют действия своих детей в интернете

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Медиахолдинг Rambler&Co выяснил, насколько ответственно взрослые пользователи следят за контентом, который их дети потребляют в интернете. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co, приуроченном к Международному дню защиты детей, который пройдет 1 июня.

"Большинство респондентов активно интересуются жизнью своих детей в сети: 47% периодически контролируют их, 27% - постоянно. Только 26% родителей считают это лишним", - отмечается в исследовании.

Добавляется, что россияне, которые следят за digital-жизнью своих детей, выбирают несколько способов контроля. Так, 40% предпочитают доверительный разговор и верят детям на слово, 21% опрошенных проверяют телефоны, четверть (24%) ставит на устройства программу "Родительский контроль", 15% подписываются на ребенка в соцсетях и следят за его жизнью в digital-формате.

При этом больше половины опрошенных (57%) никак не ограничивают время, которое дети проводят в интернете. 2 часа в день считают идеальными 16% россиян, 3 часа - 13%, еще 9% ограничивают время одним часом, а 5% респондентов дают и того меньше времени - около 30-40 минут в день. Однако даже при самых строгих запретах дети могут найти обходные пути для доступа в интернет. Если родители это замечают, 59% проводят с ребенком строгую беседу, 26% наказывают их, а четверть опрошенных не обращает на случившееся внимания.

Отмечается, что дети много времени проводят в соцсетях, но при этом почти треть россиян (31%) иногда лично просит их показывать свои переписки. Половина опрошенных (50%) не одобряет такой жесткий контроль, 19% родителей делают это тайком.

Опрос проходил с 18 по 24 мая 2021 года на площадках Letidor.ru, "Рамблер/новости" и "Рамблер/женский". Охват составил 1 285 823 пользователей, среди которых 64% мужчин и 36% женщин.

О медиахолдинге Rambler&Co

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории - свыше 168 млн пользователей, по данным "Яндекс.Метрики". В него входит портал "Рамблер", Lenta.ru, "Газета.Ru", "Чемпионат", "Афиша Daily", WMJ.ru, "Секрет фирмы", "Мотор", LiveJournal и ряд других медиаактивов.