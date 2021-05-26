Глава Якутии опроверг информацию о принудительной вакцинации в республике

ТАСС, 26 мая. Глава Якутии Айсен Николаев опроверг распространяемую СМИ информацию, что в регионе введена принудительная и обязательная для всех вакцинация от коронавируса.

Ранее на сайте республиканского правительства появилось сообщение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения. В случае необоснованного отказа от вакцинирования специалист может быть не допущен к работе, а работодателя, не обеспечившего вакцинацию персонала, могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Позднее пресс-служба переформулировала сообщение, поменяв слово "обязательная" на "массовая".

"Ни в коем случае речь не идет о принудительности и обязательности. Этого делать нельзя, но это и невозможно в современном обществе", - сказал Николаев ТАСС.

Вместе с тем, отметил глава региона, "решительность Роспотребнадзора и главного санитарного врача понятна". Жители республики, по его словам, не особо торопятся прививаться.

"Из-за этого сохраняется существенный уровень заболеваемости, страдают и дети, и взрослые, и люди старшего поколения, из-за этого продолжают гибнуть люди, это неправильно, - подчеркнул Николаев. - Нужно найти путь к скорейшей массовой иммунизации".

По словам главы Якутии, в мае 2021 года регион достиг того уровня обеспеченности вакциной и пропускной способности системы здравоохранения, чтобы в кратчайшие сроки провести вакцинирование и достичь коллективной иммунизации.

"Работодатели должны помочь защитить работников, родственники должны помочь скорее защитить самых уязвимых, - отметил Николаев. - Есть страны, для которых наши возможности по вакцинации - далекая мечта. Мы же с тремя видами вакцины, с одной из лучших в мире систем доступного здравоохранения позволяем вирусу хозяйничать в нашей жизни".