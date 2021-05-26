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Дума дала осужденным право на встречи с адвокатом по вопросам обращения в ЕСПЧ

Речь идет о встречах длительностью до четырех часов, без ограничения их числа вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который дает осужденным право на конфиденциальные встречи в местах лишения свободы с адвокатами, нотариусами и другими лицами по вопросам подготовки обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ (УИК).

Осужденные для решения вопросов, связанных с обращением в ЕСПЧ, смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в Европейском суде по правам человека, а также с нотариусами. Осужденным предоставляется право на встречи длительностью до четырех часов, без ограничения их числа вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания.

При этом копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении.

Уточняется, что при попытке передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания в ходе таких встреч "свидание немедленно прерывается". Нотариусам при этом разрешается проносить на территорию исправительного учреждения предметы и документы, которые необходимы им для удостоверения доверенности.

Инициатива разработана с целью обеспечения конституционных прав россиян и во исполнение постановления ЕСПЧ по жалобе "Захаркин против Российской Федерации". Авторами выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

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