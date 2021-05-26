Госдума приняла закон об изменениях в лицензировании противопожарной деятельности

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект, призванный усовершенствовать действующий порядок лицензирования деятельности по тушению пожаров, а также по монтажу, техобслуживанию и ремонту противопожарных систем.

Согласно пояснительной записке, кабмин наделяется полномочиями утверждать критерии оснащения объектов защиты системами противопожарной защиты, а МЧС РФ - проводить аттестацию лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Каждые пять лет лицензиат будет обязан подтверждать соблюдение лицензионных требований путем представления в уведомительной форме соответствующей информации в лицензирующий орган. Кроме того, предлагается исключить из действующего законодательства положение о том, что лицензирование деятельности по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений прекращается со дня установления саморегулирования этого вида деятельности.

Действие лицензии будет приостановлено при выявлении систематических или грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований. На устранение нарушений будет дан срок не более 90 дней, после чего лицензия может быть аннулирована по решению суда. Прописываются и другие причины аннулирования лицензии.

В кабмине отмечают, что предоставленные на данный момент МЧС России полномочия и существующие ограничения лицензирующих органов не позволяют в достаточной мере обеспечить снижение угроз при пожарах. Так, с 2014 года при тушении погибли 43 работника пожарной охраны, за последние пять лет в стране произошло около 2 тыс. пожаров, при которых автоматические системы противопожарной защиты были неисправны, выключены или не выполнили свою задачу по причине неправильного проектирования или монтажа, жертвами таких пожаров стали 199 человек.

"Системный анализ пожаров и последствий от них на территории РФ за прошедшие 5 лет свидетельствует о ключевой роли правильной работы систем автоматической противопожарной защиты в спасении людей и снижении ущерба при пожарах", - подчеркивают разработчики.

"Предлагаемые проектом федерального закона изменения позволят, с одной стороны, снизить административную нагрузку на бизнес (соискателям лицензии - путем предоставления возможности выбора количества видов выполняемых работ отдельно по каждому филиалу), с другой - повысить эффективность регуляторных функций лицензирующего органа (в дистанционном режиме проводить контроль за соблюдением лицензионных требований и принимать своевременные меры необходимого реагирования в отношении недобросовестных лицензиатов)", - указано в пояснительной записке.