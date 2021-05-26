В Якутии продлят стимулирующие выплаты медикам

ТАСС, 26 мая. Власти Якутии приняли решение продлить региональные стимулирующие выплаты медицинским работникам в условиях сложной эпидемической обстановки. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

"Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству Республики Саха (Якутия) продлить региональные стимулирующие выплаты для медицинских работников, которые непосредственно задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В регионе сохраняется сложная эпидемическая обстановка. Ежесуточно выявляется более 100 новых случаев инфицирования населения.

Двадцать пятого мая главный государственный санитарный врач республике Маргарита Игнатьева заявила, что работодатели имеют право требовать от сотрудников документы о прохождении вакцинации от коронавируса. В республиканском правительстве ранее сообщили, что введена массовая вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения, а в случае необоснованного отказа от вакцинирования специалист может быть не допущен к работе, а работодателя, не обеспечившего вакцинацию персонала, могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. рублей.

За последние сутки в Якутии выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 62 - в Якутске. По состоянию на 26 мая первую вакцину получил 148 831 человек, в том числе 35 956 лиц старше 60 лет. Полную иммунизацию прошли 105 707 человек, в том числе 26 890 лиц старше 60 лет.