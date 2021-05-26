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Пандемия COVID-19
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Правительство распорядилось выделить 3,3 млрд рублей на производство тестов на коронавирус

На выделенные средства будет произведено не менее 29 млн тест-систем

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России распорядилось выделить Роспотребнадзору около 3 млрд рублей на субсидии для производства тестов на коронавирус. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 360 153,2 тыс. рублей на предоставление субсидий подведомственным учреждениям, в том числе: 2 958 769,2 тыс. рублей - на производство медицинских изделий (тест-систем) для выявления новой коронавирусной инфекции", - говорится в распоряжении. Отмечается, что на выделенные средства будет произведено не менее 29 млн таких тест-систем.

Кроме того, порядка 401 млн рублей правительство выделяет "на проведение фрагментного и полногеномного секвенирования", в рамках которого запланировано взятие не менее 48,1 тыс. проб "от лиц с новой коронавирусной инфекцией".

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РоссияПандемия COVID-19
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