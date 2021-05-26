Захарова: на ПМЭФ обсудят работу СМИ в условиях реализации закона об иноагентах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Работа средств массовой информации в условиях реализации закона об иностранных агентах станет одной из тем для обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.

"В рамках ПМЭФ 3 июня в 8 утра проводим завтрак на тему работы средств массовой информации в условиях реализации закона об иноагентах, причем не только в нашей стране, но и за рубежом", - сказала она.