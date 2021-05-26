Комитет ГД поддержал законопроект о правилах внесения в ЕГРН вида использования участка

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на заседании в среду поддержал правительственный законопроект, устраняющий правовую неопределенность в части внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о выбранном виде разрешенного использования земельного участка.

"Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда. <...> Он предусматривает, что основной вид разрешенного использования для земельного участка, считается установленным при внесении в ЕГРН, а все вспомогательные виды отдельно в ЕГРН вносить не нужно и достаточно того, что для территориальной зоны эти виды установлены. То есть буквально мы исполнили тот посыл, который Конституционный суд в своем решении обозначил", - сказал на заседании статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Он пояснил, что решение суда было связано с делом гражданки, которая свой земельный участок для индивидуального жилищного строительства использовала в том числе для содержания мелкого скота и птицы. После жалоб соседей инспектор Росреестра провел проверку, в результате чего женщина была привлечена к административной ответственности. Однако она дошла до Конституционного суда, где доказала, что в целом в жилой территориальной зоне местными правилами землепользования и застройки было разрешено для всех в качестве вспомогательного вида разрешенного использования держать мелкий скот и птицу.

Конституционный суд встал на сторону женщины и признал норму Кодекса об административных правонарушениях в этой части не противоречащими Конституции, указав при этом на противоречия в Земельном кодексе РФ и законе о государственной регистрации недвижимости.

Согласно законодательству, собственник земельного участка имеет право самостоятельно выбрать для себя как основной, так и вспомогательный вид разрешенного использования, которые предусмотрены правилами землепользования и застройки для этой территории. Ни Земельный, ни Градостроительный кодексы РФ не возлагают на гражданина каких-либо обязанностей по уведомлению о своем решении органов власти. Однако обязанность собственника вносить сведения о выбранных им видах разрешенного использования земельного участка в ЕГРН может быть установлена из некоторых положений ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Для устранения такой правовой неопределенности законопроект предлагает внести в Земельный кодекс РФ и закон "О государственной регистрации недвижимости" изменения, устанавливающие прозрачные правила, предусматривающие необходимость внесения в ЕГРН сведений о видах разрешенного использования. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2021 года.