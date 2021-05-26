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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен в Пензенской области до 30 июня

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий

ПЕНЗА, 26 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен до 30 июня включительно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 30 июня включительно", - отметили в пресс-службе.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, действует режим самоизоляции.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 46 909 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 44 247 человек выздоровели, 781 пациент умер.

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РоссияПандемия COVID-19
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