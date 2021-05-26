В Липецкой области до 30 июня продлен запрет на проведение массовых мероприятий

ТАСС, 26 мая. Власти Липецкой области продлили до 30 июня запрет на проведение в регионе массовых мероприятий, который был введен весной 2020 года из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте администрации Липецкой области.

"В пункте 1.1 заменить слова "31 мая 2021 года" словами "30 июня 2021 года". Пункт 1.2.2 дополнить следующим абзацем: "Проведение на открытом воздухе мероприятий, указанных в пунктах 1.1 настоящего постановления (численностью не более 1 тыс. человек), при условии соблюдения гражданами социального дистанцирования и использования масок", - говорится в документе.

Как уточняется в сообщении, такие изменения внесены в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области".

В Липецкой области с начала пандемии выявлено 31 385 случаев заражения коронавирусом, из них 28 328 человек выздоровели, 739 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.