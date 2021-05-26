Дума ужесточила в I чтении требования к медкомиссии для кандидатов на владение оружием

Медосвидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, оно должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. Осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту пребывания. Кандидаты на получение лицензии на владение оружием больше не будут предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки: заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде. Это устранит возможность предоставления подложных медсправок.

Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе Росгвардии.

Кроме того, Росгвардию будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с владением им. После этого действие разрешения и лицензии на оружие будут приостановлены, оружие изъято, а владелец обязуется в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае уклонения от него или отрицательного заключения медиков гражданин будет лишен права на владение оружием. Как уточнил соавтор инициативы, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, речь идет, например, о ситуациях, когда после ДТП в анализах гражданина обнаружились следы наркотиков.

Правительство РФ получит право формировать список медицинских противопоказаний, при наличии которых граждане не смогут приобрести оружие, как и при отказе пройти обследование. Вводится "запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием".

Соавторами инициативы выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, лидер думских единороссов Сергей Неверов и глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Законопроект был внесен в Госдуму после трагедии в Казани, где 11 мая бывший ученик гимназии №175 устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, еще 23 человека пострадали. Нападавший арестован по решению суда, он обвиняется в убийстве двух и более лиц.