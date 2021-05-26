Российско-балканский форум молодежи в Крыму может стать ежегодным

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Международный форум "Диалог культур: Россия - Балканы", который собрал молодежь из разных стран и сейчас проходит в Крыму, может стать ежегодным, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в среду на встрече с участниками форума.

"Ограничения сейчас ковидные, у нас есть сложности с заездом делегаций: практически через правительство Российской Федерации каждый раз вопрос этот решаем. Но как площадка, чтобы принять молодежные делегации из разных стран, - Крым всегда к этому готов. Сейчас пандемия на спад пойдет, вакцинация начинается - уверен, что у нас расширятся возможности для общения, и я гарантирую, что если будут у вас планы продолжать, то мы будем такие площадки несколько раз в год проводить, сделаем их традиционными", - сказал Аксенов.

Он отметил, что такие мероприятия дают возможность людям из разных стран больше узнать друг о друге, и в таком взаимодействии "скрыт потенциал для развития". "Приедете домой в Болгарию - расскажите, выступите, поделитесь с друзьями-знакомыми, напишите, что вы в Москве были, в Крыму, дайте фотографии посмотреть. Такие новости тяжелее, чем плохие распространяются: да, скандал какой-то, драка, все читается на ура - у нас с вами количество просмотров в интернете будет меньше", - предложил глава республики.

Студенты и представители молодежных организаций Болгарии, Сербии и Македонии прибыли на полуостров в рамках форума "Диалог культур: Россия - Балканы", чтобы развивать диалог и культурное сотрудничества между молодежными организациями Крыма и балканских стран. Организаторами мероприятия выступают Болгарский культурный центр "Извор" и региональная болгарская национально-культурная автономия Хилендарского Республики Крым.

Ситуация в Крыму

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели некотрые санкции против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона на международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.