В АП считают важным полное внедрение системы контроля трафика в рамках закона о Рунете

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полное внедрение системы фильтрации трафика в рамках закона об устойчивом Рунете является одной из приоритетных задач на 2021 год и последующий период. Такое мнение высказала в среду на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

"В 2020 году одной из очень важных историй было внедрение системы фильтрации трафика [в рамках закона об устойчивом Рунете - прим. ТАСС], это прорывная история", - сказала Матвеева, приведя в пример историю с Twitter.

"И, мне кажется, что сейчас основные задачи 2021 года и дальнейших периодов состоят в том, чтобы окончательно ввести эту систему в эксплуатацию с точки зрения максимально полного покрытия и трансграничного трафика, и мобильного, и широкополосного, для того, чтобы мы могли чувствовать себя безопасно и чтобы Россия всегда могла понимать, что у нее есть возможности противостоять какому-то деструктиву в интернете и иметь полностью возможности чувствовать свой суверенитет в текущих реалиях", - сказала начальник управления.

Ранее в интервью газете "Коммерсантъ" глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на сетях операторов связи в рамках закона об устойчивой работе Рунета, фильтруют 100% мобильного трафика и 60% - у фиксированных операторов, а также каждый день предотвращают более 420 млн попыток доступа к информации.

Необходимость регулирования

По словам Матвеевой, половина россиян поддерживает государственные и законодательные инициативы в отношении регулирования интернет-среды, лояльность к этой теме в обществе растет.

"Мы <...> понимаем по тем исследованиям, которые были сделаны в 2021 году, что сейчас порядка 50% граждан лояльно относятся к регуляторике в сети Интернет", - сообщила Матвеева. "Общество созрело для того, чтобы правильно оценивать ситуацию, оценивать риски, которые происходят в сети интернет и готовы принимать достаточно лояльно те законопроекты, те инициативы, которые предлагаются для регулирования", - добавила она.

Матвеева назвала текущую ситуацию в интернете критической и добавила, что именно это заставляет государство активнее регулировать интернет-среду. По словам представителя Кремля, с обывательской точки зрения, точки зрения "внешнего наблюдателя" может показаться, что "государство резко принялось за регуляторику, стали закручиваться какие-то гайки, государство стало жестить в этой части".

По ее мнению, из-за этого у граждан может складываться определенное негативное отношение, которое может распространяться и на Роскомнадзор как на регулятора и надзорный орган в глобальной сети. "Поэтому здесь кажется очень важным вести разъяснительную работу. Те законодательные меры, которые приняты уже сейчас и в принципе предлагаются к принятию, ничуть не жестче, чем то регулирование, которое происходит в других странах, а зачастую и более лояльное. Но в связи с тем, что, возможно, не хватает определенной разъяснительной работы, это воспринимается сообществом не всегда правильно", - сказала Матвеева.

Она призвала Роскомнадзор и его региональные подразделения вести активный диалог с бизнесом, обществом и гражданами, "чтобы можно было разъяснять и пояснять все те новации, которые сейчас происходят, чтобы граждане понимали, для чего это все делается".

Агрессия в интернете

Матвеева заявила, что россияне проводят в интернете более семи часов в день, при этом около 40% сталкиваются с агрессией в сети.

"Порядка 40% граждан Российской Федерации сталкиваются с агрессией в интернете и 20% граждан отвечают агрессией на агрессию. Если мы понимаем, что в интернете есть неправомочная информация, в том числе агрессивная информация, то это все приводит к некоторому увеличению агрессивности, которая в принципе действительно может выходить за пределы онлайн в офлайн и выплескиваться в нашу жизнь", - сказала Матвеева.

Она считает, что "2020 год обострил конкуренцию всех ресурсов за внимание граждан". По ее данным, на январь 2021 года интернетом пользовались 85% населения страны - практически 124 млн человек. Для примера начальник управления также привела рост количества тех, кто пользуются социальными сетями, который за 2020 год составил 5% и сейчас составляет 99 млн человек.

"Мы понимаем, что все ресурсы, которые сейчас есть в интернете, в первую очередь коммуникационные площадки, борются, причем очень активно и не всегда в позитивном ключе, не всегда добросовестно за внимание гражданина", - констатировала Матвеева.

"По последним исследованиям, среднестатистический россиянин сейчас проводит в интернете порядка семи часов 17 минут в день - практически весь рабочий день человек пребывает в интернете на разных площадках, в социальных сетях", - подчеркнула начальник управления. На ее взгляд, "все эти данные свидетельствуют о существовании многих вызовов из-за распространения интернета". По ее словам, из-за этих вызовов информация, размещаемая в интернете, была и раньше предметом для регулирования. "В настоящий момент времени это все [количество запрещенной информации] стало многократно увеличиваться, все, что может быть негативным, стало еще больше в интернет поступать", - подчеркнула Матвеева.