Кабмин утвердил порядок хранения материалов экзамена по русскому языку как иностранному

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка хранения материалов проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Документ опубликован в среду на интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое приложение о порядке и сроках хранения материалов проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ", - говорится в постановлении.

Согласно документу, материалы экзамена будут храниться в течение трех лет со дня выдачи сертификата и находиться в местах, недоступных для посторонних лиц.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать в течение шести лет.