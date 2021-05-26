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Кабмин утвердил порядок хранения материалов экзамена по русскому языку как иностранному

Материалы экзамена будут храниться в течение трех лет со дня выдачи сертификата

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка хранения материалов проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Документ опубликован в среду на интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое приложение о порядке и сроках хранения материалов проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ", - говорится в постановлении.

Согласно документу, материалы экзамена будут храниться в течение трех лет со дня выдачи сертификата и находиться в местах, недоступных для посторонних лиц.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать в течение шести лет.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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