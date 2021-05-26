Забайкальский международный кинофестиваль перенесли на осень из-за пандемии

ЧИТА, 26 мая. /ТАСС/. Организаторы приняли решение перенести на осень 2021 года планировавшийся на май IX Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ). Это связано со сложной эпидемической обстановкой, сообщил ТАСС в среду председатель оргкомитета Виктор Шкулев.

"В мае фестиваля не будет, но мы работаем над проектом, который может быть реализован осенью", - заявил Шкулев.

Как уточнила пресс-служба правительства региона, до 1 июня в крае запрещены все массовые мероприятия, чтобы сдержать очередной рост заболеваемости коронавирусом.

Это не первое решение о переносе кинофестиваля из-за пандемии. Впервые мероприятие отложили в мае 2020 года, запланировав его на сентябрь, однако осенью сроки проведения снова сместили, но уже на май 2021 года.

Забайкальский международный кинофестиваль - уникальное кинематографическое событие, это первый в истории края фестиваль кино, поддерживающий культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья, фестиваль проводится с 2011 года.

В 2019 году VIII ЗМКФ проходил с 30 мая по 2 июня в Чите и девяти районах края, в его основном конкурсе участвовали восемь картин из России, Израиля, Китая, Мексики, Португалии и Тайваня (КНР). Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, родившийся в забайкальском поселке Оловянная.