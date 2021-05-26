Орнитологи Московского Кремля приняли в штат полярную сову

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Орнитологическое подразделение Службы коменданта Московского Кремля пополнилось новым "сотрудником" - полярной совой. Вскоре ожидается поступление на службу и нового ястреба-тетеревятника, рассказал в интервью ТАСС комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

"Орнитологи являются нашим уникальным подразделением с богатой исторической традицией и интересной перспективой развития", - отметил комендант.

"Во все времена регулирование численности врановых и других мигрирующих стайных птиц занимало и занимает немаловажное место в деле сохранения природных ресурсов, а в нашем случае это напрямую связано с биологической защитой архитектурных памятников культурного наследия", - пояснил Удовенко.

Комендант сообщил, что "в настоящее время в штате орнитологического подразделения находятся такие хищные птицы, как ястреб-тетеревятник, филин обыкновенный, сокол-балобан, сокол-сапсан, сова полярная". "Последняя прибыла к нам в прошлом году и в настоящее время проходит первичное обучение", - сказал Удовенко, добавив, что "в 2021 году также ожидается пополнение еще одним ястребом-тетеревятником".

Он поделился и печальной новостью. "В январе этого года мы понесли невосполнимую утрату: скончалась самка ястреба-тетеревятника - Альфа, которая прослужила в Московском Кремле более 25 лет", - рассказал Удовенко. По его словам, Альфа "была не только ярким представителем своей птичьей породы, отличалась редким ловчим инстинктом, была умна и коварна, но и была одним из ценнейших "сотрудников" орнитологического подразделения". Изображения Альфы в тысячах экземпляров обошли ведущие мировые средства массовой информации.

История орнитологической службы

Официальная история орнитологического подразделения Службы коменданта Московского Кремля насчитывает несколько десятилетий, хотя археологические находки последних лет свидетельствуют о ведении соколиной охоты на территории Московского Кремля еще в конце ХIV века. Отстрел врановых в первые годы Советской власти на территории Крмля вели стрелки Латышского коммунистического отряда. В послевоенное время борьба с воронами заключалась в их отпугивании с крыш зданий так называемыми галкагонами, назначаемыми в наряд солдатами от отдельного полка специального назначения.

Однако к началу 1980-х годов нашествие ворон на территорию Московского Кремля стало носить угрожающий характер. В 1983 году комендантом Московского Кремля принимается решение о создании внештатной соколиной службы. К октябрю 1984 года в Тайницком саду, в районе 2-й Безымянной башни строится сокольня. В 1989 году это уже орнитологическая служба Московского Кремля. После событий августа 1991 года орнитологическая служба переходит в состав комендатуры Московского Кремля, где в 2004 году создается подразделение, на которое возлагается задача биологической защиты Московского Кремля от врановых особей.