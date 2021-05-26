Польша выдала России обвиняемого в заказном убийстве криминального авторитета

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Польша выдала России криминального авторитета из Подмосковья, обвиняемого в организации заказного убийства конкурента и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности гражданина РФ Олега Пирогова", - сообщили в надзорном ведомстве. По версии следствия, в 2006 году на территории Московской области за распределение криминальных сфер влияния боролись несколько лиц, среди которых были Олег Пирогов по прозвищу Циркач и Юрий Лохматов.

В конце 2006 года Пирогов решил убить Лохматова, имевшего вес в криминальной среде Электростали, и обратился к одному из лидеров уголовно-преступной среды Сергиева Посада Виктору Лазовскому. 13 декабря 2006 года киллер в палате Электростальской больницы убил Лохматова выстрелом в голову.

По данным правоохранителей, 12 мая 2011 года Пирогов в помещении ресторана "Каретный двор" в Москве получил высшее положение в преступной иерархии и до 2019 года принимал участие в разделе сфер влияния на территории Подмосковья.

В ноябре 2019 года Бабушкинский суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В декабре того же года его объявили в международный розыск. В июле 2020 года он был задержан в Польше, решение об экстрадиции принималось в польских судах, а затем министерством юстиции Польши. В сопровождении спецконвоя Пирогов будет доставлен в Россию.