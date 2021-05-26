Более 250 человек будут работать летом в составе студотрядов Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Более 250 человек из Амурской области смогут поработать летом в составе студотрядов, их задействуют в строительстве космодрома Восточный и Амурского газоперерабатывающего завода, включат в состав отрядов проводников и педагогических отрядов, сообщила в среду ТАСС руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО) Юлия Шепетько.

"Сегодня отрывается летний трудовой семестр для бойцов студенческих отрядов Амурской области: вручены путевки, и ребята будут активно готовиться к выезду на работу. В этом году количество бойцов около 250 - это почти в двое меньше, чем обычно, но больше, чем в прошлом году, из-за пандемии было привлечено [в прошлом году] около 170 человек", - сказала Шепетько.

Студентам будет предложено устроиться на работу по 10 направлениям, среди которых - проводники на железной дороге, вожатые в детских оздоровительных лагерях, строительные специальности на таких крупных объектах, как космодром Восточный и газоперерабатывающий завод в Амурской области. "Наших ребят приглашают на рыбоперерабатывающие предприятия Сахалинской области и Камчатского края на период лососевой путины", - сказала глава регионального отделения РСО.

В феврале вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что свыше 100 тыс. человек, несмотря на ограничения в пандемию, были привлечены в студенческие отряды в 2020 году, 58,3 тыс. из них были устроены на работу. В 2019 году работу с помощью РСО нашли 240 тыс. молодых людей.