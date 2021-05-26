Путин упростил порядок подачи документов на регистрацию юридического лица

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процесс подачи документов на регистрацию юридического лица. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон исключает требование, согласно которому доверенность представителя заявителя при предоставлении документов на регистрацию юрлица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя должна быть удостоверена нотариально.

Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении, теперь обязан представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. При этом документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении, а также последующая передача соответствующих документов в регистрирующий орган теперь осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального действия.