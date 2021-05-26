В Индии зарегистрировали более 11,7 тыс. случаев "черной плесени"

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая. /ТАСС/. Индийские врачи зафиксировали в стране 11 717 случаев заболевания мукормикозом, или "черной плесенью". Об этом сообщил в среду глава министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда в Twitter.

По информации чиновника, наибольшее число случаев инфицирования зарегистрировано в штатах Гуджарат (2 859) и Махараштра (2 770). Ранее 22 мая Говда информировал о 8 848 заболевших. Рост заболеваемости этой грибковой инфекцией вызывает озабоченность медиков и властей Индии.

На прошлой неделе министерство здравоохранения и благосостояния семьи попросило все штаты объявить "черную плесень" эпидемией и сообщать обо всех случаях заболевания. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал эту болезнь "новой проблемой в борьбе Индии с пандемией".

Кроме того, в стране также отмечены случаи заболевания "белой плесенью" и "желтой плесенью", но случаев инфицирования этими грибковыми инфекциями гораздо меньше.

Как указывают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз ("черная плесень"), как и другие "плесени", диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.