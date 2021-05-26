Госдума приняла закон о защите прав граждан, проживающих в бывших ведомственных общежитиях

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому размер оплаты содержания жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, проживающих в бывших ведомственных общежитиях, должен быть аналогичным условиям договора социального найма.

Документ был внесен в Госдуму кабмином еще в 2016 году. Он предусматривает, что правовые отношения с гражданами, которые проживают в домах, ранее бывших ведомственными общежитиями, будут регулироваться нормами Гражданского кодекса РФ о договоре найма жилого помещения. Условия оплаты за пользование таким жильем и за коммунальные услуги должны быть такими же, как и по договору социального найма.

Как ранее отмечали авторы инициативы, зачастую люди, проживающие в таких бывших общежитиях, вынуждены платить за их содержание по коммерческим тарифам, которые устанавливают собственники такого жилья, получившие его по приватизации. "Граждане, проживающие в бывших ведомственных общежитиях, стали заложниками ситуации, связанной с нарушениями, допущенными в процессе приватизации предприятий, в ведении которых находились такие общежития. При этом оспаривание результатов приватизации в силу исковой давности невозможно", - указано в пояснительной записке к документу.

Как отметил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на изменение несправедливого подхода к гражданам, проживающим в общежитии. "Проблема [существует] со времен Советского Союза, когда бесправный человек был в общежитии <…> Если в Советском Союзе права граждан, проживающих в общежитии, были бы защищены, все это <…> было бы в и законодательстве современной России", - отметил председатель Госдумы. Он добавил, что по итогам приватизации все общежития и социальные объекты "оказались у собственников, как правило, директоров этих предприятий". "Мы должны признать, что "Единая Россия" по поручению президента исправляет сегодня эту несправедливость. Теперь будет хотя бы договор социального найма", - заключил спикер.