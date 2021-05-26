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Путин подписал закон о визах на полгода для туристов при наличии у них брони в гостинице

Подписанный закон устанавливает, что такая виза может быть выдана на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в страну в качестве туриста
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит порядок оформления виз для иностранных туристов. Документ, опубликованный в среду на официальном портале правовой информации, позволит выдавать визы на срок до шести месяцев при наличии забронированного номера в гостинице, внесенной в федеральный реестр.

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В настоящее время обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев иностранному туристу "при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров".

Подписанный закон устанавливает, что такая виза может быть выдана на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме либо "бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей".

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после со дня официального опубликования.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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