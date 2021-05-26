Фестиваль культуры и спорта народов юга России будет ежегодным

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил сделать ежегодным проведение фестиваля культуры и спорта народов юга страны, следует из текста распоряжения правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В целях содействия сохранению национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов юга России Минспорту России совместно с Минкультуры России ежегодно проводить фестиваль культуры на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", - говорится в документе.

Фестиваль культуры и спорта народов юга России планируется провести с 23 по 26 сентября 2021 года в Алуште и Севастополе в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

В спортивной программе фестиваля - легкая атлетика, мини-футбол, армспорт, волейбол, уличный баскетбол, борьба на поясах, настольный теннис, стрельба из лука, перетягивание каната, гиревой спорт, соревнования силачей, шахматы, городошный спорт и шашки.

В рамках фестиваля также пройдут показательные выступления по национальным видам спорта атлетов из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, и культурная программа с участием творческих коллективов из регионов.