Глава комитета Госдумы поддержал идею о замещении трудовых мигрантов осужденными

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что привлечение заключенных к труду в местах с дефицитом рабочей силы при должной организации это процесса принесет только плюсы, в том числе для самих осужденных.

"И сегодня многие заключенные работают. Я относительно недавно был в исправительной колонии в Калининграде. Там производят строительные материалы. В других колониях шьют варежки, одежду, то есть труд заключенных сегодня используется. Если грамотно, аккуратно этот процесс организовать, то будут одни плюсы", - сказал Нилов журналистам в среду перед пленарным заседанием Госдумы.

При этом он подчеркнул, что "труд должен быть оценен достойно". "Это не должен быть униженный рабский труд. Должны действовать нормы Трудового кодекса", - убежден депутат.

Для самих осужденных, полагает он, привлечение к труду даст преимущества. "Для заключенного это возможность выйти раньше по УДО. Во-первых, это труд, получение навыков, дополнительного образования. Это вопрос ресоциализации, который очень остро стоит", - уверен Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что обществу нужно разъяснять суть инициативы, "чтобы не навязывался термин "ГУЛАГ-2". "Когда такие вещи публично озвучиваются, надо разъяснять и не давать возможность вольно интерпретировать так, чтобы порождать социальную напряженность, недовольство, недоверие", - заключил Нилов.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. Он отметил, что осужденные к принудительным работам могли бы быть задействованы на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, в таких лицах заинтересован крупный бизнес. В частности, по его словам, "Норникель" выступил с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске. Помимо этого, ФСИН также надеется создать в Сибири для осужденных исправительный центр, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров.