МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "ВКонтакте" добавила в свое приложение управление через голосового помощника "Марусю". Об этом говорится в сообщении соцсети.

"Впервые в истории социальных сетей "ВКонтакте" добавила в приложение голосового помощника. С "Марусей" многие сервисы VK становятся доступнее и удобнее: например, всего одной командой можно включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей", - говорится в сообщении.

"ВКонтакте" Марусю можно найти во вкладке "Сервисы". Чтобы начать диалог, достаточно кликнуть по иконке голосового помощника. Со временем набор навыков "Маруси" будет увеличиваться. Функция станет доступна всем пользователям VK в течение дня.

Отмечается, что "Маруся" обеспечит бесшовный пользовательский опыт и улучшит навигацию по разным проектам экосистемы VK. На данный момент она уже помогает работать не только с социальной сетью, но и с другими сервисами, входящими в экосистему: читать "Почту", рассказывать свежие новости или прогноз погоды, заказывать еду или такси. Также у "Маруси" есть и собственные навыки - она умеет отвечать на вопросы, ставить напоминания и записывать покупки, играть в игры, управлять умным домом, подбирать музыку под настроение, искать рецепты и просто болтать с пользователем.

Также любой пользователь или компания могут создавать навыки для "Маруси", в том числе и для использования в приложении "ВКонтакте". Например, владельцы бизнеса могут обучить голосового помощника заказывать товары из своих магазинов VK.