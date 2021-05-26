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Свыше 300 тыс. сайтов с пиратским контентом удалили или заблокировали в 2020 году

Кроме того, более 1,9 тыс. доменных адресов сайтов-нарушителей авторских прав было загружено в базу Alert, сообщил заместитель главы РКН Вадим Субботин

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. интернет-ресурсов или страниц сайтов с пиратским контентом было удалено либо заблокировано в 2020 году. Об этом сообщил заместитель главы РКН Вадим Субботин на итоговом заседании коллегии ведомства.

"Свыше 300 тыс. интернет-ресурсов или страниц сайтов с пиратским контентом удалено либо заблокировано в 2020 году. На 85% больше, чем в 2019 году", - сказал он.

Кроме того, более 1,9 тыс. доменных адресов сайтов-нарушителей авторских прав было загружено в базу Всемирной организации интеллектуальной собственности Alert, добавил он.

В базу Alert вносятся адреса сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских или смежных прав. По каждому из внесенных в реестр ресурсов Мосгорсудом были приняты решения об ограничении доступа на территории РФ. Меморандум о предоставлении информации в базу данных ВОИС Alert между Роскомнадзором и ВОИС был подписан в сентябре 2020 года.

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