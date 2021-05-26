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Путин утвердил запрет звуковой рекламы из громкоговорителей в жилых домах

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, "распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается".

В настоящее время для охвата наибольшей аудитории потенциальных потребителей распространители рекламы зачастую используют звукоусиливающую аппаратуру в непрерывном режиме, когда рекламный звуковой ролик после окончания вновь воспроизводится, так происходит непрерывно в течение всего дня, указывали в сопроводительных документах авторы законопроекта. Они поясняли, что уровень шума, создаваемый звуковой рекламой, не нарушает действующие санитарные нормы, однако непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

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